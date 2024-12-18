Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Merkez Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Erim'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
Merkez Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Erim'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap