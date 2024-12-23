Evinde makak ve vervet maymunu besleyen kişiye 10 bin lira ceza
Muğla’nın Ula ilçesinde evinde makak ve vervet maymunu besleyen yabancı uyruklu kişiye 10 bin lira ceza kesildi, hayvanlar korumaya alındı.
Karabörtlen Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişiye ait evde yasa dışı yaban hayvanı bulundurulduğu ihbarı üzerine Karabörtlen Jandarma Karakol Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şefliği ekiplerince denetim yapıldı.
Yapılan denetimlerde evde beslenen makak ve vervet maymununa ekiplerce el konuldu.
Ev sahibi yabancı uyruklu şüpheliye 10 bin lira cezai işlem uygulandı.
Yurt dışından kaçak yollarla sokulan, sahiplenilmesi yasak makak ve vervet maymunu korumaya alındı.
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