Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nuh Şengün yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Ankara-Eskişehir kara yolunun kırsal Üçpınar Mahallesi mevkisinde lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Şengün ile beraberindeki Sema Arslan hayatını kaybetti, G.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesine götürdü.
Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre alternatif yoldan sağlandı.
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