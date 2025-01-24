Soğuk hava yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Bu akşamdan itibaren Marmara’da İstanbul başta olmak üzere kuvvetli yağışın olması bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise kar yağışlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara'da sağanak bekleniyor

Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine olması tahmin ediliyor.

Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de sağanak geçişlerinin şiddetli olması beklenirken, Doğu Anadolu bölgesinde kar geçişlerinin ve buzlanmanın görülebileceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova başta olmak üzere sağanağın şiddetinin yer yer artabileceği tehdidine karşı cumartesi günü vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Pazar günü ise, yağışların yurdu terk etmesi beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi