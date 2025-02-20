Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Iğdır’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Iğdır’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olası risk ve olumsuzluklara karşı okulların tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Iğdır'da yarın okullar tatil mi? Iğdır Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. 21 Şubat 2025 Cuma günü Iğdır'da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olası riskler sebebiyle Iğdır'daki tüm resmi ve özel okullarda, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, ayrıca rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu nedenle, 21 Şubat Cuma günü ders işlenmeyecek. Valilik açıklama yaptı mı? Iğdır Valiliği, hava şartlarının oluşturabileceği risklere karşı önlem almak amacıyla eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, okulların tatil edildiği gün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Kaynak: Haber Merkezi

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