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İş yerlerini kurşunlayan Kaplanlar çetesi çökertildi: 15 tutuklama

İş yerlerini kurşunlayan Kaplanlar çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Mersin Erdemli’de iş yerlerini kurşunlayarak korku, şantaj ve tehditle haraç alma, yağma gibi suçlar işledikleri iddia edilen çete polisin eş zamanlı operasyonuyla çökertildi. Kendilerine ’Kaplanlar’ diyen organize suç örgütünün 15 şüphelisi tutuklanırken bir çok iş yerini kurşunlama anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Edilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde bir süredir bazı iş yerlerini kurşunlayan, haraç isteyip tehdit eden, zorla senet imzalatıp yağma gibi olaylara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik polis çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ay süren çalışmasında 22 şüpheliyi belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Özel Harekat Timlerinin de desteği ile ilçe genelinde 33 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda belirlenen 22 şüpheli yakalandı.

15'i tutuklandı, 7'sine adli kontrol verildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada suçtan elde edilen yaklaşık 300 bin TL, 6 tabanca, 6136 sayılı kanuna giren muşta ve bıçaklar, bir miktar uyuşturucu madde, pos cihazı, silahlara ait mermilerle birlikte çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, 'Silahlı Tehdit, İş Yeri Kurşunlama, Şantaj, Silah Zoruyla Senet İmzalatma, Birden Fazla Kişiyle Nitelikli Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' gibi bir çok suçtan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kurşunlama anları kameralarda
Şüphelilerin akşam ve geceleri iş yerleri önlerine gelerek kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerin birinde şüphelinin gelerek peş peşe ateş açması ve kaçması yer aldı. Diğer iki görüntü de ise şüphelilerin motosikletle gelerek yine peş peşe ateş edip hızlıca bölgeden uzaklaştıkları kayda geçti.

Kaynak: İHA

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