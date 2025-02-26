Kastamonu’da Yarın Okullar Tatil Mi? Kastamonu’da 27 Şubat’ta Okullar Tatil Mi? Kastamonu Valiliği Açıklama Yaptı Mı?
Kastamonu’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin’de taşımalı eğitime 2 gün ara verilirken, Küre ilçesinde ise yarın tüm okullar tatil edildi.
Kastamonu'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde 27-28 Şubat tarihlerinde taşımalı eğitime ara verilirken, Küre ilçesinde ise 27 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Kastamonu'da 27-28 Şubat'ta Okullar Tatil Mi?
Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 27-28 Şubat tarihlerinde eğitime ara verildi. Küre ilçesinde ise 27 Şubat Salı günü tüm okullar tatil edildi.
Kastamonu Valiliği Açıklama Yaptı Mı?
Kastamonu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitimin iki gün süreyle durdurulduğu, Küre ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında 27 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”