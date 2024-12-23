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Kulu’da yürütülen proje ve çalışmalar masaya yatırıldı

Kulu’da yürütülen proje ve çalışmalar masaya yatırıldı

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, ilçedeki 46 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. 

Düzenlenen toplantıda muhtarların talep ve istekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, mahallelerde yürütülen proje ve çalışmalar da masaya yatırıldı. 

Başkan Sertdemir, mahalle muhtarlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi. 

Verimli ve bir toplantı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, "Bugün değerli mahalle muhtarlarımızla belediyemizde oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızın dilek, talep ve önerilerini tek tek dinleyerek gerekli notlarımızı aldık. Kendileriyle önümüzdeki dönem içerisinde gerçekleştireceğimiz projelerimizi paylaştık. 

"Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi"

Muhtarlarımız, halkımızın sesi ve temsilcileridir. Onlarla yaptığımız bu istişare toplantıları, mahallelerimizdeki ihtiyaçların daha hızlı ve etkili bir şekilde karşılanmasına olanak sağlayacaktır. Hep birlikte el ele vererek Kulu'muzu daha güzel yarınlara taşıma kararlılığındayız. Muhtarlarımızın toplantıya gösterdiği ilgi ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte bu tür buluşmalarımıza devam ederek ilçemizin gelişimi için istişare kültürünü daha da güçlendireceğiz.” dedi.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

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