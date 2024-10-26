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MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı

MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
MİT, TUSAŞ’a terör saldırısı sonrasında, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye ait toplam 157 hedefi TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’larla vurdu.

MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini yerle bir etti.

MİT, TUSAŞ'a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında, 23-26 Ekim tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda; örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları ile PKK/YPG'nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alındı.

TUSAŞ üretimi ANKA ve SİHA'lar görev aldı
MİT'in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif kullanılarak, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara da özellikle görev verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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