Namaz çıkışı çöp kamyonunun altında kalan emekli imam öldü!
Ordu’nun Ünye ilçesinde namazdan çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan Halil İbrahim Gül (84), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Ünye ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Çınarlık Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra çıkışta yolun karşısına geçmek isteyen emekli imam Halil İbrahim Gül'e, S.V.K. (46) yönetimindeki 52 K 3948 plakalı Ünye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Halil İbrahim Gül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gül'ün cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası kamyon şoförü S.V.K. polis tarafından gözaltına alındı.
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