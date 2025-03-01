Nedir bu hazımsızlık? Cem Köksal’ın açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor

İslam Aleminin en önemli anlamını taşıyan zaman dilimlerinden Ramazan ayının ilk ilk günü skandal bir mesaj tepki çekti.

Önemli bir ay olan Ramazan'da çalışanlarına ve tüm Müslümanlara tebrik mesajı yayımlayan Vestel CEO'su Ergün Güler'in, Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'dan aldığı tepki ise gündem oldu.

RAMAZAN KUTLAMASI OLMAZMIŞ!

Güler'in, "Değerli ailem" diye başladığı ve "Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum." diye bitirdiği tebrik mesajına

Cem Köksal, tüm çalışanların göreceği şekilde paylaştığı mesajda,

" Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil.

Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var.

Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

RAMAZAN'I KUTLAMAYAN VESTEL, NOEL'İ KUTLAMIŞ!

Gündeme düşen bu diyaloglar tepkilere neden olurken Ramazan ayını kutlamayan Vestel'in, daha önce Noel paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

Müslüman bir ülkede üretim yapan ancak toplumun değerlerine, heyecan ve mutluluklarına ortak olmayan Vestel'e vatandaşlar tepki yağdırdı.

Müslüman olmayan ancak Ramazan ayının gelmesiyle dünyaca ünlü uluslararası şirketlerin tebrik mesajları yayınlamasına rağmen Vestel grubunun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yapılmaması ve uyarı yapılması yoğun tepkilere yol açtı.

Şimdi vatandaşlar Zorlu grubundan açıklama ve Holding CEO'su Cem Köksal'ın istifasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi