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Saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, makam şoförü Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül, Koray Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Şüpheli E.Ş, gözaltına alındı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

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