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Sednaya Cezaevi’nde kalan 3 kuzeni öldürüldü: Birinden haber alınamıyor!

Sednaya Cezaevi’nde kalan 3 kuzeni öldürüldü: Birinden haber alınamıyor!
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Muhammed Dumani’nin (55), Esad rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Cezaevi’nde tutuklu bulunan 3 kuzeninin öldürüldüğünü, 1’inin ise kayıp olduğunu söyledi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından kontrolün muhaliflere geçmesiyle, işkence merkezi Sednaya Cezaevi boşaltılarak, öldürülen mahkumlar raporlandı. İç savaş nedeniyle göç edip, 7 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ve bakkallık yapan Suriyeli Muhammed Dumani, 2016 yılında tutuklanan kuzenleri Yusuf (42), Ahmet (46) ve Ali Dumani'nin (34) öldürüldüğünü, Hasan Dumani'nin (37) ise kaybolduğunu öğrendi.

Haber alınamayan kuzeninin bulunması için yardım isteyen Dumani, "2016 yılında tutuklanan 4 kuzenim Sednaya Cezaevi'ne kapatılmıştı. Muhaliflerin ülkeyi kontrol altına alması ve cezaevlerinin boşaltılmasından sonra yayınlanan listelerde 3 kuzenimin öldüğünü öğrendik. Birine ise hala ulaşamadık nerede olduğunu bilmiyoruz. Kuzenimin bulunması için yardım bekliyorum" dedi.

‘ZULÜM İÇİNDE YAŞAYAN HALK KURTULDU'

Suriyelilerin Esad rejiminin zulmünden kurtulduğunu belirten Muhammed Dumani, "Suriye'nin zulüm içerisinde yaşayan halkı artık kurtuldu. Yeni yönetim geldi ve her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Ailemle birlikte doğup büyüdüğümüz Halep topraklarına kış sonu dönüp, ülkemizi yeniden imar edeceğiz. Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizlere çok yardımcı oldular. Burada kaldığımız süre içerisinde çok destek gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Allah Türk halkını, devletini, her türlü kötülükten korusun” diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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