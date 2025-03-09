Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 9 Mart Pazar 2025 Afad son depremler listesi

Türkiye’de meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntılarla ilgili en güncel verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Depremin büyüklüğü, merkezi ve derinliği gibi kritik detaylar, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte 9 Mart Pazar 2025 tarihine ait güncel deprem bilgileri…

Türkiye'de meydana gelen depremler, vatandaşların yakından takip ettiği önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, gerçekleşen sarsıntılarla ilgili en güncel verileri paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi kritik detaylar, bu kurumlar tarafından anlık olarak duyuruluyor.

Özellikle sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?", "Şiddeti kaç?" gibi soruların yanıtlarını arayarak güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte 9 Mart Pazar 2025 tarihine ait en son deprem bilgileri...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Son Deprem Kayıtları

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelindeki sarsıntıları anlık olarak kaydedip kamuoyuyla paylaşıyor. Bu veriler sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki deprem hareketlerini kolayca takip edebiliyor.

Az Önce Deprem mi Oldu? Anlık Deprem Bilgileri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremleri anlık olarak duyurarak, hem büyük çaplı hem de hafif sarsıntılar hakkında kamuoyuna bilgi aktarıyor. Vatandaşlar, bu kurumların güncel deprem listelerini takip ederek kendi bölgelerindeki sarsıntının büyüklüğünü hızla öğrenebiliyor.

Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz:

AFAD Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Kaynak: Haber Merkezi