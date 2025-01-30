Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Hatay, Çanakkale, Aydın ve il il AFAD RASATHANE son depremler listesi
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Türkiye genelinde ve çevresinde, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, çeşitli büyüklüklerde depremler devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedip hissetmediklerini öğrenmek için güncel deprem bilgilerini takip ediyor. Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli bilgiler içeren liste, kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlıyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihinde kaydedilen son depremler ve detayları…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntıları takip etmek isteyenler için büyük bir önem taşıyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi kritik veriler içeren bu liste, sarsıntıyı hisseden vatandaşların "Az önce deprem mi oldu?”, "Son deprem nerede gerçekleşti?”, "Kaç büyüklüğündeydi?” gibi sorularına hızlıca yanıt veriyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihli güncel deprem verileri…
Deprem Hisseden Vatandaşlar Son Dakika Verilerini Takip Ediyor
Türkiye genelinde farklı büyüklüklerdeki depremler devam ederken, vatandaşlar da AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son dakika verilerine başvurarak, yaşadıkları bölgedeki sarsıntıyı öğrenmek istiyor. Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar içeren bu listeler, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesine olanak tanıyor.
Son Depremler ve Detayları
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anlık olarak yayımladıkları verilerle meydana gelen son depremler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri içeren listeler, sarsıntı hisseden vatandaşlar için önemli bir referans kaynağı oluşturuyor.
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