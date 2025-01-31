Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve il il AFAD son depremler listesi 31 Ocak Cuma

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Ülke genelinde meydana gelen her türlü sarsıntıya ilişkin bilgiler, bu listeler aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Depremin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi önemli detayların yer aldığı listeler, özellikle sarsıntı hisseden vatandaşların “Az önce deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede gerçekleşti?”, “Kaç büyüklüğünde?” gibi sorularına yanıt sağlıyor. İşte 29 Ocak 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi…

Ülke genelinde küçük veya büyük pek çok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri, özellikle yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi kritik bilgileri öğrenme imkânı sunuyor. Peki, "Az önce deprem mi oldu?", "Depremin merkezi neresi, büyüklüğü kaç?" İşte 29 Ocak 2025 tarihine ait son depremler listesi ve sorgulama ekranı… Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen son depremleri anlık olarak duyurmaya devam ediyor. Son depremler listesi, küçük veya büyük ölçekli tüm sarsıntıları kapsıyor. Bu listeler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylı bilgilere kolayca ulaşılabiliyor. AFAD Son Depremler Listesi İçin Tıklayınız

Kandilli Son Depremler Listesi İçin Tıklayınız Kaynak: Haber Merkezi

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