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Son Dakika Discord Açıldı Mı? Discord Erişim Engeli Kalktı Mı, Ne Zaman Kalkacak? Discord Ne Zaman Açılacak?

Son Dakika Discord Açıldı Mı? Discord Erişim Engeli Kalktı Mı, Ne Zaman Kalkacak? Discord Ne Zaman Açılacak?
Türkiye’de Discord’a uygulanan erişim engeli, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Platformun neden kapatıldığı ve ne zaman açılacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Discord Erişim Engeli: Son Durum ve Açıklamalar

Discord'un Türkiye'de erişime açılıp açılmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. 9 Ekim'den bu yana kapalı olan platformun durumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla netlik kazandı.

Discord Açıldı mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesine göre, Discord'a erişim engeli devam ediyor. Henüz resmi bir açılma kararı açıklanmış değil.

Discord Neden Kapatıldı?

Platform, Eyüpsultan ve Fatih'te meydana gelen trajik olayın ardından kapatıldı. 19 yaşındaki Semih Çelik'in, aynı yaştaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği Discord'a erişim engeli kararı verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın 5651 Sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereği, çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik içerikleri nedeniyle alındığını belirtti.

Discord Ne Zaman Açılacak?

Discord'un tekrar erişime açılması için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını kaldırması gerekiyor. Şu anda açılma tarihiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Bakan Uraloğlu: Yasakçı Değiliz, Güvenlik Önceliğimiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada yasakçı bir tutum içinde olmadıklarını, ancak toplumun güvenliğini sağlama sorumluluğu taşıdıklarını vurguladı. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin de benzer önlemler aldığını ifade eden Uraloğlu, özgürlük ve güvenlik dengesini korumakta kararlı olduklarını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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