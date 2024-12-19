TBMM Başkanı Kurtulmuş İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti.
Kurtulmuş, kabulde, İsveç Süryani Cemaati heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TBMM olarak, Süryanilerin ana vatanlarında en iyi şekilde yaşamaları için gerekli her türlü desteği vereceklerini belirtti. Türkiye'nin asli unsurları olan Süryani vatandaşların dini, sosyal, ekonomik her türlü taleplerinin takipçisi olacaklarını belirten Kurtulmuş, yurt dışında bulunan Süryani cemaatinin, yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.
İsveç Parlamentosu Milletvekili Yusuf Aydın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kabulleri dolayısıyla teşekkür ederek, Türkiye'de üst düzey temaslar gerçekleştirdiklerini ve bu temaslarının verimli geçtiğini belirtti. Kabulde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda gerçekleştirdiği reformlar dolayısıyla şükranlarını dile getiren Aydın, reformlar sayesinde Süryanilerin birçok sorununun çözüldüğünü, Türkiye'nin ilerleyişine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
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