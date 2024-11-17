TBMM’de yoğun mesai bu hafta da sürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni haftada gündemi yoğun. Meclis Genel Kurulu’nda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerine başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da 5 bakanlığın bütçesi görüşülecek. Çevre ve şehircilik alanında teknik düzenlemeler içeren teklifin de Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

İç güvenlik alanında düzenleme yapılmasına yönelik kanun teklifi, 2025 yılı bütçesi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun mesai yeni haftada da devam edecek...

Ruhsatsız silahın cezası artıyor

Meclis Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklifle, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduranlara verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarılacak. Silah parçalarını yasadışı yollarla ülkeye sokan veya satanlara ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Düzenleme ile ateşli silaha dönüştürülen kurusıkı silahları taşıyan ya da bulunduranlar da 4 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Bulundurulan silah parçalarının sayı ve niteliğine göre ceza 8 yıla yükselebilecek.

Yetkisiz çakar kullanımında ceza 15 kat artacak

Teklifle trafikte yetkisiz çakar kullanmanın cezası caydırıcı hale getirilecek. Para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltilecek.. Suçun tekrarı halinde ceza 192 bin liraya çıkacak. Ayrıca araç, bir ay boyunca trafikten men edilecek, sürücünün de ehliyetine aynı süre için el konulacak.

TBMM'de bütçe maratonu sürüyor

Meclis'te bütçe mesaisi yeni haftada da devam edecek. Hafta boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, İçişleri, Dışişleri , Kültür ve Turizm Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe sunumlarını yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Öte yandan çevre ve şehircilik alanında teknik düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin de yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA