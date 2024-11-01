Esenyurt TEM Bağlantı Yolu’nda, kavşakta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu, Hadımköy Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CFR 896 plakalı otomobil ile M.K.'nın kullandığı 41 U 2665 plakalı TIR, ışıklı kavşakta çarpıştı.
Kazada TIR'ın altında giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda sıkıştığı yerden kurtardı.
Sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken TIR şoförü M.K., ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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