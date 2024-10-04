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Türkiye’den Bosna Hersek’e taziye mesajı

Türkiye’den Bosna Hersek’e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek’in Jablanica kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu ve Türkiye’nin her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve toprak kayması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Jablanica'da meydana gelen yoğun yağışların ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sellerde 14 kişi hayatını kaybetti
Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Bosna Hersek halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

 

Kaynak: AA

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