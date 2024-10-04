Türkiye’den Bosna Hersek’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve toprak kayması hakkında yazılı açıklama yaptı.
Jablanica'da meydana gelen yoğun yağışların ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir." ifadesi kullanıldı.
Sellerde 14 kişi hayatını kaybetti
Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Bosna Hersek halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA