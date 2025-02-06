Türkiye’nin 2024 nüfusu açıklandı: Yüzde 93’ü şehirlerde yaşıyor

Türkiye’nin nüfusu, 2024’te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'e ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Türkiye'de 2023 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2024 yılında yüzde 93,4 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,6'ya düştü. Nüfusun yüzde 67,2'sini yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenler oluşturdu. Kaynak: AA

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