TUSAŞ’taki olay yerinden ilk görüntüler!İşte patlama anı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ kampüsüne yönelik terör saldırısı ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör saldırısını doğrulayarak şehit ve yaralıların olduğunu açıkladı.
TUSAŞ nizamiyesinde patlayan bomba cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
TUSAŞ kampüsünde çatışmanın devam ettiği bildirilirken içerde rehinelerin olduğu iddiası da var.
Saldırganların TUSAŞ'a ticari taksi ile geldiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Saldırının mesai değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi.
İŞTE O ANLAR;
Kaynak: Haber Merkezi