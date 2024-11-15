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Yağışlar artıyor mu? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yağışlar artıyor mu? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağışlar önümüzdeki 10 günlük periyotta devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji uzmanı Murat Acar, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Acar, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini ifade ettiklerini anımsatarak, "Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz'e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek" diye konuştu.

Yağışlar hafta sonu artacak

Murat Acar, yağışlı sistemin başladığını, bugün ve hafta sonu kendisini göstereceğini dile getirdi.

Bugün yağışların, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağını ifade eden Acar, "Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak. Ege Bölgesi'nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz'de Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor" dedi.

Ege ve Akdeniz'e "su baskını" uyarısı

Yağışların pazar ve pazartesi günü doğuya doğru kayacağını söyleyen Acar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yağışların etkili olacağını belirtti. Acar, "Sıcaklıklar yağış alan yerlerde Ege'de, Marmara'da mevsim normallerinin yer yer altına düşebilir ama çok fazla bir soğuk beklemiyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin salı gününe kadar bu yağışlı sistemin etkisinde olacağını ancak perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin daha gelmesini beklediklerini belirten Acar, "Yağışlar önümüzdeki 10 günlük periyotta devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz'de beklenen yağışların sel ve su baskınına yol açma ihtimali yüksek. Bununla ilgili uyarılarımızı yayımlayacağız" diye konuştu.

Acar, yurtta görülecek kar yağışına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Şehir merkezlerinde kar yağışı beklemiyoruz. Sadece önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari'nin yüksekleri, Erzincan, Tunceli gibi şehirlerimizde kar ihtimali var. Yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı beklemiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Hava Durumu #Sağanak #Meteoroloji

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