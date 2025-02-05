Yarın Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da okullar tatil edilecek mi? Malatya’da 17 Şubat’ta okullar tatil mi? Malatya 17 Şubat Hava Durumu

Malatya’da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, “17 Şubat 2025 Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi?” sorusu gündeme geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini merakla bekliyor.

Malatya'da Okullar Tatil Edilecek Mi?

Kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok kişi, Malatya Valiliği'nden resmi bir açıklama bekliyor. Ancak, şu ana kadar yetkililer tarafından okulların tatil edilmesine dair herhangi bir karar duyurulmuş değil.

Malatya'da Okullar Tatil Mi?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle Malatya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu büyük bir merakla takip ediliyor. Ancak, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgilere Malatya Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı açıklamalarla ulaşılabilir.

Malatya'da 17 Şubat'ta Okullar Tatil Mi?

Malatya'da hava koşullarının kötüleşmesi nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, Malatya Valiliği'nden yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

Malatya Valiliği'nden Açıklama Geldi Mi?

Şu ana kadar Malatya Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların tatil edilmesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek resmi duyuru ile haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi