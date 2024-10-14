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Yeni haftada hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek

Yeni haftada hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek
Meteoroloji yeni haftaya ilişkin hava tahminlerini açıkladı. Perşembe günü itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek. Yurdun kuzey ve kuzey doğu kesimlerinde ise hafta başında kuvvetli yağışlar görülecek.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey ve kuzey doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, "Yağışların pazartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde, çarşamba günü ise Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Muş'ta kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.

Sıcaklık mevsim normallerinin altına inecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, bu bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerde ise 3 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Yüksel, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların ülke genelinde 5-6 derece düşmesini, buna bağlı olarak da yer yer bazı bölgelerde artık mevsim normallerinin altına ineceğini aktardı.

Bazı bölgelerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek.

3 büyükşehirde hava durumu
Ankara ve İzmir'de de hafta ortasına kadar yağış beklenmediğini vurgulayan Yüksel şu bilgiyi paylaştı:

"Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca yağış yok. Hava parçalı ve az bulutlu, gece sıcaklıkları 9 ila 11 derece, gündüz ise 22-23 derece civarında olacak. İzmir'de de hava parçalı ve az bulutlu, 3 gün boyunca gece sıcaklıkları 17-18, gündüz ise 27-28 derece civarında olmasını bekliyoruz."

İstanbul da haftaya parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Çarşamba günü ise aralıklı yağmur etkili olacak.Gece sıcaklıkları 14-15, gündüz ise 22-23 derece civarında olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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