Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?

Yeni yılın ilk gününde ülke geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmezken, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 8, İstanbul'da 10, Samsun'da 12, İzmir'de 15, Antalya ve Adana'da 17, Diyarbakır'da 10 derece civarında seyredecek. Kaynak: Haber Merkezi

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