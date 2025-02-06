YKS sınav ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti 2025 belli oldu mu? ÖSYM üniversite sınavı 2025 YKS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başladı mı? TYT - AYT - YDT başvuru ücreti ne kadar?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye giriş sınavı olan YKS için heyecan artmış durumda. İlk adım olarak başvuru süreci başlayacak ve başvuru ücretlerinin bankalara yatırılmasının ardından adaylar YKS’ye katılma hakkı kazanacak. Peki, 2025 YKS başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 TYT, AYT ve YDT hakkında bilmeniz gerekenler...

Bu yıl da düzenlenecek üniversite giriş sınavı YKS için başvuruların başlangıç tarihi yaklaşıyor. ÖSYM'nin en fazla katılım sağlanan sınavlarından biri olan YKS'ye başvuru süreci adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 2025 yılına ait sınav takvimi de öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, YKS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri. YKS 2025 başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru işlemleri 6 Şubat 2025 Perşembe günü başlayacak, 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. YKS başvuru ücreti 2025 ne kadar? 2025 YKS başvuru ücreti, başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından açıklanacak. Geçtiğimiz yıl, her bir oturum için 295 TL ücret talep edilmişti. TYT ne zaman? 2025-YKS 1. Oturum (TYT) 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak. AYT ne zaman? 2025-YKS 2. Oturum (AYT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak. AYT ne zaman? 2025-YKS 2. Oturum (AYT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak. YKS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#YKS #YKS sınav ücretleri #AYT TYT sınav ücretleri #yks başvuruları #yks başvuru ücreti tyt ayt

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!