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Zift yüklü kamyon kamyonete çarptı; 3 belediye personeli öldü

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Zift yüklü kamyon kamyonete çarptı; 3 belediye personeli öldü
Ankara’nın Mamak ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait zift yüklü kamyon, Mamak Belediyesi’ne ait park halindeki kamyonete çarpıp, devrildi. Üzerine zift dökülen kamyonetteki 3 belediye personeli, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yukarı İmrahor Mahallesi'ndeki yolda meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaver Erdağı yönetimindeki 06 DBB 8130 plakalı zift yüklü kamyon, virajda kontrolden çıktı. Kamyon, bölgede denetim için bulunan Mamak Belediyesi'ne ait Ese Güner yönetimindeki 06 DE 3670 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyon, içinde 3 kişi bulunan kamyonetle birlikte sürüklenerek devrildi. Kamyonun kasasında bulunan ziftin bir bölümü kamyonetin üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen kamyonetteki Mamak Belediyesi personeli Emre Soylu ile Mustafa Ali Köksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ese Güner de ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Ese Güner, burada hayatını kaybetti.

'ÇOK ACI BİR OLAY'

İnceleme sonrası cansız bedenler, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı, polis tarafından gözaltına alındı. Yaver Erdağı'ya, daha önce 1 kez alkollü araç kullanmak, 4 kez de hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza uygulandığı öğrenildi. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de kaza yerinde inceleme yaptı. Başkan Şahin, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Çok acı bir olay. Kaza; zift yüklü, Ankara Büyükşehir Belediyemize ait kamyon, virajı alamıyor, aracı altına alıyor. 27 metre buraya kadar altına alıyor. 2'si olay yerinde, 1'si hastanede hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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