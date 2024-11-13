Zincir marketlerde satılan ünlü markalar hileli bal satıyor! Taklit ve tahşiş listesi yenilendi

Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi sürekli güncelleniyor, her gün yeni firmalar listeye ekleniyor.
Kıymaya at ve eşek eti karıştıranlar, dönere sakatat katanlar ve daha neler neler. Hileli ürün satışı yapan firmalar hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Hileli bal satıyorlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesine son olarak iki firma daha eklendi. Zincir marketlerde satış yapan bal firmalarının ürünlerinde hile tespit edildi.
Liste her geçen gün uzuyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 747'ye yükseldi.