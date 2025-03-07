8 Mart Konya Elektrik Kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Çumra, Kulu, Ilgın’da Elektrik Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

Konya'nın bazı ilçelerinde 8 Mart 2025 Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Meram Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (MEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Selçuklu, Çumra, Kulu ve Ilgın ilçelerinde belirli mahallelerde farklı sürelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Konya'da elektrikler ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
İşte 8 Mart 2025 Cumartesi günü Selçuklu, Çumra, Kulu ve Ilgın ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları…
KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 MART 2025 CUMARTESİ
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerle ilgili bilgileri resmi internet sitesinde paylaşıyor.
Konya'da yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintilerinden haberdar olarak günlük planlarını aksatmamak istiyor.
KONYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE KESİNTİ OLACAK?
MEDAŞ, 8 Mart 2025 Cumartesi günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapacağını duyurdu.
Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir: TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi