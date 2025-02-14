Ahmet Pekyatırmacı: “Hemşehrilerimizle birlikte Berat Kandili bereketine ortak olduk’’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Berat Kandili dolayısıyla Hatice Hatun Camii’nde düzenlenen kandil programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili Konya'da da coşkuyla idrak edildi.
Kandil dolayısıyla camileri dolduran Müslümanlar namaz kılıp dua etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Hatice Hatun Camii'nde düzenlenen Berat Kandili programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Pekyatırmacı namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini tebrik etti.
Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti.
"Hemşehrilerimizle birlikte Berat Kandili bereketine ortak olduk”
Berat Kandili'nin mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan özel gecelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Bu özel geceyi hemşehrilerimizle birlikte ihya etmenin mutluluğunu yaşadık. Rabbim bu gece vesilesi ile yaptığımız ibadetleri ve ettiğimiz duaları kabul etsin. Ülkemize ve İslam alemine birlik ve dirlik versin ve bizleri Ramazana eriştirsin inşallah” dedi.
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