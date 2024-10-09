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AKOM UYARIYOR | Konya’daki bu mahalleye su kesintisi ve trafik kısıtlaması geliyor! TAM 10 gün sürecek

AKOM UYARIYOR | Konya’daki bu mahalleye su kesintisi ve trafik kısıtlaması geliyor! TAM 10 gün sürecek
Konya AKOM’un sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre 9-19 Ekim 2024 tarihleri arasında su şebeke tesisi ve ıslah çalışmaları nedeniyle araç trafiği kısıtlanacak. Detaylar haberimizde...

Konya'nın Aydoğdu Mahallesi'nde, Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde yapılacak su şebeke tesisi ve ıslah çalışmaları bölgedeki yaşamı etkileyebilir.

Çalışmalar sırasında su kesintileri ve trafik kısıtlamaları yaşanması bekleniyor.

Tam 10 gün sürecek!

Su şebeke tesisi ve ıslah çalışmaları 9 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 19 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

Çalışmalar, her gün 10:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sürücülerin dikkatine!

Çalışmalar nedeniyle araç trafiği kısıtlanabilir.

Bu kapsamda sürücülerin alternatif yolları kullanmaları önemle rica edilmektedir.

Trafik geçici olarak Nakkaşnigari Sokağa yönlendirilecek ve bu sokakta tek yönlü trafik akışı sağlanacaktır.

Tüm sürücülerimizin ve bölge sakinlerinin belirtilen tarihlerde ve saatlerde dikkatli olmaları, çalışma sahasına giriş yapmamaları gerektiği bildirildi.

Konya AKOM vatandaşların anlayışına teşekkür ederek, bu süreçte gösterilecek sabrın önemine dikkat çekti.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #AKOM #Su kesintisi #Yol çalışması

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