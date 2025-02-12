ANMEG Vakfı’ndan öğrencilere eğitim desteği

Geleceğin iletişimcileri okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulayacak. Bu anlamda Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG) ile Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği protokolü imzaladı.

"Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı'' Anadolu Medya Grup Vakfı ile Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre okulda gazetecilik ile radyo ve televizyon alanında eğitim gören öğrencilere Anmeg bünyesinde staj imkanı sağlanacak. Öğrencilere ANMEG bünyesinde pratik eğitimler verilecek ve Okul ile Anmeg vakfı ortaklaşa etkinlikler düzenleyecek.

İşbirliği protokolünü Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi müdürü Ahmet Aziz Gök ile Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer imzaladı.

İmza programında konuşan Özer, "Anmeg Vakfının amacı birey ve toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine medya yoluyla hizmet etmektir” dedi.

Özer,

"Anadolu Medya Grup Vakfı'nın Kaliteli Eğitim Kurumlarının ve kaliteli medya kuruluşlarının hem kurulmasına hem de orada hizmet alan evlatlarımızın gelişmesine, yetişmesine katkı sağlamak için kurulduğunu belirterek "imzalanan protokolle okulda gazete, televizyon ve radyo alanında teorik eğitimler alan öğrencilerimiz Anmeg bünyesinde yer alan iletişim kuruluşlarımızda pratik eğitimler alacaklar. Hayırlı olmasını diliyorum. Böylesine güzel bir işbirliği için Okulumuzun idarecilerine ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi müdürü Ahmet Aziz Gök'te Anmeg yöneticilerine imkan sağladıkları için teşekkür ederek öğrencilerin bu durumdan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Okul Müdürü Ahmet Aziz Gök,

"Bünyesinde Gazetecilik, radyo ve televizyon bölümü olan tek okuluz. Biz öğrencilerimize en iyi şekilde teorik eğitimi vermeye çalıyoruz. Öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri saha sıkıntısı yaşıyorduk. Görüşmeler neticesinde birlikte bir işbirliği yapabilme fikri doğdu. Bize rehberlik anlamında yardımcı olan Anadolu Medya Grup Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çalışma Konya'nın nitelikli medya çalışanlarına sahip olması, güçlü bir medya kuruluşuna öncülük etmesi anlamında faydalı olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi müdürü Ahmet Aziz Gök ile Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer İşbirliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: Haber Merkezi