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Antalya-Konya yolunda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

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Antalya-Konya yolunda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Yeni açılan Antalya-Konya Karayolunda meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi öldü. Araç sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Demirkapı Tüneli ile Derebucak yolu arasında meydana geldi. M.Ş. idaresindeki 32 PK 474 plakalı otomobil, İbradı İlçesi Başlar Mahallesi ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında İbradı ilçesi sınırlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp yoldan çakarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Ramazan Faris ağır yaralı çıkarıldı, Derebucak Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Araç sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlatırken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

İbradı Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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