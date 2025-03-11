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Bakanlık Konya’daki 3 firmayı ifşa etti! Dana sucukta tavuk eti kullanımı tespit edildi

Fatih Bayram
İnternet Editörü

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Bakanlık Konya’daki 3 firmayı ifşa etti! Dana sucukta tavuk eti kullanımı tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelledi. Son yapılan testlerde Konya’dan 3 firma taklit- tağşiş yapılan gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi) listesinde yerini aldı.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. 11 Mart tarihinde güncellenen listede, Konya'dan 3 firmanın ürünlerinde usulsüzlükler tespit edildi.

Bakanlığın denetimlerinde, Konya'daki bir firmanın kangal sucuğunda kanatlı eti kullanıldığı, bir diğer firmanın ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Bunun yanı sıra, süt ürünleri üreten bir firmanın peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulunduğu belirlendi.

Taklit- tağşiş yapılan gıdalar listesinde Konya'daki ürünler:

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