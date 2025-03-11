Bakanlık Konya’daki 3 firmayı ifşa etti! Dana sucukta tavuk eti kullanımı tespit edildi

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. 11 Mart tarihinde güncellenen listede, Konya'dan 3 firmanın ürünlerinde usulsüzlükler tespit edildi.
Bakanlığın denetimlerinde, Konya'daki bir firmanın kangal sucuğunda kanatlı eti kullanıldığı, bir diğer firmanın ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Bunun yanı sıra, süt ürünleri üreten bir firmanın peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulunduğu belirlendi.
Taklit- tağşiş yapılan gıdalar listesinde Konya'daki ürünler: