Başkan Altay: “Berat kandilimiz mübarek olsun”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’ni kutlayarak, “Bu mübarek gecede, şehrimizin ve ülkemizin huzuru, milletimizin birlik ve beraberliği, İslam âleminin selameti için dua edelim” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Bağışlanma, arınma ve rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Berat Gecesi; Allah'ın rahmeti, bağışlayıcılığı ve affediciliği ile dolu bir gecedir. Bu gece; günlük hayatın meşgalesiyle varlığının gayesinden uzaklaşanlara hakikati hatırlama gecesidir. Bu mübarek gecede, şehrimizin ve ülkemizin huzuru, milletimizin birlik ve beraberliği, İslam âleminin selameti için dua edelim.

Dua, niyaz ve yakarışlarımızda başta Gazze olmak üzere, coğrafyamızın ve dünyanın birçok yerinde darda olan, gönüllerine inşirah bekleyen cümle Müslümanları unutmayalım. Tövbelerin beraata dönüştüğü bu mukaddes geceyi en güzel şekilde ihya edenlerden olalım inşallah.

Bu vesileyle, Berat Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, rabbimden bizleri sağlıkla Ramazan ayına ve bayrama kavuşturmasını niyaz ediyorum.

Kandilimiz mübarek olsun!”