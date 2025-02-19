GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Altay’dan tasarruf çağrısı! Altınapa Barajı’nda su seviyesi alarm veriyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Başkan Altay’dan tasarruf çağrısı! Altınapa Barajı’nda su seviyesi alarm veriyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Konya'daki su sorununun ciddiyetine dikkat çekti. Başkan Altay, mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyesinin indiğini belirtti.

Altınapa Barajı'nda su seviyesi %11'e geriledi

Konya'nın su kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı'ndaki su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle %11'e kadar düştü. Başkan Altay, su tasarrufu konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak suyun dikkatli kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Suyun değerini kaybetmeden bilelim''

Başkan Altay'ın yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Şu an en önemli gündemimiz su. Konya'mızda yağışlar mevsim normallerinin altında seyrediyor ve bu durum barajlarımızdaki su seviyesini olumsuz etkiliyor. Altınapa Barajımızdaki su seviyesi %11'e kadar geriledi.  Şehrimizi susuz bırakmamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Fakat bu konuda hepimizin duyarlı olması ve suyu dikkatli kullanması gerekiyor. Suyun değerini kaybetmeden bilelim.''

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER