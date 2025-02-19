Başkan Altay’dan tasarruf çağrısı! Altınapa Barajı’nda su seviyesi alarm veriyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Konya'daki su sorununun ciddiyetine dikkat çekti. Başkan Altay, mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyesinin indiğini belirtti.
Altınapa Barajı'nda su seviyesi %11'e geriledi
Konya'nın su kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı'ndaki su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle %11'e kadar düştü. Başkan Altay, su tasarrufu konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak suyun dikkatli kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
"Suyun değerini kaybetmeden bilelim''
Başkan Altay'ın yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Şu an en önemli gündemimiz su. Konya'mızda yağışlar mevsim normallerinin altında seyrediyor ve bu durum barajlarımızdaki su seviyesini olumsuz etkiliyor. Altınapa Barajımızdaki su seviyesi %11'e kadar geriledi. Şehrimizi susuz bırakmamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Fakat bu konuda hepimizin duyarlı olması ve suyu dikkatli kullanması gerekiyor. Suyun değerini kaybetmeden bilelim.''