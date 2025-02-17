Başkan Altay duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Kart uygulaması ve eğitim desteği kapsamında Konya genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve öğrencilere 2025 yılında da desteğini sürdürüyor.
Sosyal Kart desteği arttı!
2025 yılında Sosyal Kart desteği yüzde 50 ile yüzde 66 oranında artırıldı. Sosyal Kart desteğini alan 1 veya 2 kişilik aileler için 3 bin lira, 3 veya 4 kişi için 4 bin lira, 5 ve üzerine ise 5 bin lira hesaplara yatırılıyor.
39.1 milyon TL hesaplara yatırıldı
Şubat ayı Sosyal Kart desteğinin hesaplara yatırıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şubat ayı Sosyal Kart desteği kapsamında 39.1 milyon TL hesaplara yatırıldı. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya, desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bereketli olsun.''
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