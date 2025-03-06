Başkan Altay yatılı eğitim alan lise öğrencileriyle sahurda buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nde yatılı olarak eğitim alan öğrencilerle sahurda bir araya geldi. Sahur bereketinin en güzel hissedildiği yerlerden birinin de öğrenci sofraları olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Bu sahurda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Tüm öğrencilerimize hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Altay, okulda yatılı eğitim alan öğrencilerle sahur yaptı.
Başkan Altay, sahur bereketinin en güzel hissedildiği yerlerden birinin de öğrenci sofraları olduğunu belirterek,
"Burada ailelerinizden uzaksınız ama birbirinize anne baba olmuşsunuz, kardeş olmuşsunuz. Herkes bir aile olmuş. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bu aslında bir taraftan da büyük bir fırsat. Anadolu'nun her yerinden gelerek, Konya'mızın her ilçesinden gelerek yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar, güçlü bir sosyal hayat oluşturmak için önemli bir fırsat. Derslerle birlikte bu sosyal çevreye de dikkat edin. Bu sahurda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum, benim için de büyük bir keyif oldu. İnşallah görüşmeye devam edelim. Okul müdürümüzün çok büyük katkısıyla çok iyi bir yere gelmiş okulumuz. İnşallah bundan sonra çok daha iyi olur. Tüm öğrencilerimize hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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