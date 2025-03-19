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Belediye duyurdu! Konya’ya göç başladı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Belediye duyurdu! Konya’ya göç başladı

Baharın gelişiyle birlikte Konya'nın doğal güzelliklerinden biri olan Beyşehir Yeşildağ Leylekler Vadisi, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Göçmen kuşların konaklama alanı

Eşsiz doğası ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken vadi, her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için muhteşem manzaralar sunan Leylekler Vadisi, birçok göçmen kuşun konaklama alanı olarak dikkat çekiyor.

Doğayla iç içe vakit

Bölgeye gelen göçmen kuşlar arasında en çok dikkat çekenler ise leylekler oluyor. Yuvalarını kurmaya başlayan leylekler, vadinin doğal dokusuna ayrı bir güzellik katıyor. Ziyaretçiler, leyleklerin vadideki hareketlerini gözlemleyerek doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buluyor.

Konyalılara davet

Beyşehir Belediyesi, eşsiz güzelliği ve zengin doğal yaşamıyla öne çıkan Beyşehir Yeşildağ Leylekler Vadisi'ne göçün başladığını duyurdu. Beyşehir Belediyesi ayrıca, Konyalıları bu eşsiz güzelliği keşfetmeye davet etti.

Yeşildağ Leylekler Vadisi misafirlerini ağırlamaya başladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyşehir Belediyesi şu ifadelere yer verdi;

"Beyşehir'imizin eşsiz güzelliklerinden biri olan Yeşildağ Leylekler Vadisi, baharın gelişiyle birlikte göçmen misafirlerini ağırlamaya başladı! Doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle göz kamaştıran vadimize tüm doğaseverleri bekliyoruz.

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