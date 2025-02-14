Berat Kandili’nde Karatay’da gönüller bir oldu

Karatay Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Sultan Selim Camii’nde vatandaşlara salep ikramında bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, müstesna zaman dilimleri olduğunu söyleyerek; “Hemşehrilerimizle kandil coşkusunu hep birlikte paylaştık” dedi.

Karatay Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Sultan Selim Camii'nde vatandaşlara salep ikramında bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, müstesna zaman dilimleri olduğunu söyleyerek; "Hemşehrilerimizle kandil coşkusunu hep birlikte paylaştık” dedi.

Karatay Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla Sultan Selim Camii'nde kılınan namaz sonrası vatandaşlara salep ikram etti. Karatay Belediyesi'nin sıcak salep ikramıyla karşılaşan vatandaşlar bu anlamlı ikramdan dolayı teşekkür etti.

Berat Gecesi programında vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların kandilini tebrik etti. Hasan Kılca'ya AK Parti İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Kılca, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı; "Berat Kandili, affın, arınmanın ve duaların kabul olduğu müstesna gecelerdendir. Bu mübarek gecede, vatandaşlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk ve kandil coşkusunu paylaşmak istedik. Vatandaşlarımızın hayır dualarına ortak olmak bizim için çok kıymetli. Karatay Belediyesi olarak, böyle özel günlerde hemşehrilerimizle birlikte olmayı, manevi iklimi paylaşmayı önemsiyoruz. Bu tür programlarla hemşehrilerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz.”

(Mustafa İlker Şen)