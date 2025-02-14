GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Berat Kandili’nde Karatay’da gönüller bir oldu

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Berat Kandili’nde Karatay’da gönüller bir oldu
Karatay Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Sultan Selim Camii’nde vatandaşlara salep ikramında bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, müstesna zaman dilimleri olduğunu söyleyerek; “Hemşehrilerimizle kandil coşkusunu hep birlikte paylaştık” dedi.

Karatay Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Sultan Selim Camii'nde vatandaşlara salep ikramında bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, müstesna zaman dilimleri olduğunu söyleyerek; "Hemşehrilerimizle kandil coşkusunu hep birlikte paylaştık” dedi. 

Karatay Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla Sultan Selim Camii'nde kılınan namaz sonrası vatandaşlara salep ikram etti. Karatay Belediyesi'nin sıcak salep ikramıyla karşılaşan vatandaşlar bu anlamlı ikramdan dolayı teşekkür etti. 

Berat Gecesi programında vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların kandilini tebrik etti. Hasan Kılca'ya AK Parti İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Kılca, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı; "Berat Kandili, affın, arınmanın ve duaların kabul olduğu müstesna gecelerdendir. Bu mübarek gecede, vatandaşlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk ve kandil coşkusunu paylaşmak istedik. Vatandaşlarımızın hayır dualarına ortak olmak bizim için çok kıymetli. Karatay Belediyesi olarak, böyle özel günlerde hemşehrilerimizle birlikte olmayı, manevi iklimi paylaşmayı önemsiyoruz. Bu tür programlarla hemşehrilerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz.”  

(Mustafa İlker Şen)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER