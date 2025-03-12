Beyşehir’de Hububat Tarlalarında Saha Kontrolleri Devam Ediyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, bölgedeki çiftçileri ziyaret ederek hububat ekili tarlalarda saha kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, ekili alanlarda çıkış, gelişim, hastalık ve zararlı incelemeleri yaparak üreticilere teknik destek sağlıyor. Tarımsal üretimin başlangıcından hasat dönemine kadar süren bu takipler kapsamında çiftçilere, tarlalarında karşılaşabilecekleri hastalık, zararlı ve gelişim problemleri konusunda İlçe Müdürlüğü'nden destek alabilecekleri hatırlatıldı.
Yetkililer, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, tarımsal verimliliği artırmak için kontrollerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.
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