Beyşehir’de Ramazan denetimleri sıkılaştırıldı!

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla gıda güvenliğine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve gıda kontrol personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmelerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Rutin denetimlere ek olarak yapılan Ramazan denetimlerinde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu incelendi. Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanlarına gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, tüketicilere, açıkta satılan ve menşei belli olmayan ürünlerden kaçınmaları, alışverişlerinde etiket bilgilerini ve muhafaza koşullarını kontrol etmeleri hatırlatıldı. Gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşayan vatandaşların, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 174 ALO GIDA hattını arayarak şikâyetlerini bildirebileceği belirtildi.

(Mustafa İlker Şen)