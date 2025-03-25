Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Çiftçilere Destek!

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, çiftçi ziyaretleri ve saha kontrollerine devam ediyor.
Saha Kontrolleri ve Eğitimler Devam Ediyor
Hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerinde yapılan fenolojik gözlem ve zirai don zararı kontrollerinin ardından, üreticilere yönelik uygulamalı budama eğitimleri verilmeye başlandı. Ayrıca, bahçe ıslahı konularında teknik destek de sağlanmaktadır.
Tarımsal üretimle ilgili karşılaşılan sorunlarda üreticilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden teknik destek alma imkânı sunulmaktadır. Çiftçilere bereketli bir üretim sezonu dileyen müdürlük, her zaman üreticilerinin yanında olmayı sürdürüyor.
(Mustafa İlker Şen)