GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,688 TL
EURO
51,321 TL
STERLİN
59,064 TL
GRAM
6.806 TL
ÇEYREK
11.746 TL
YARIM
23.288 TL
CUMHURİYET
45.861 TL
KONYA Haberleri

Bilim insanları NEÜ’de Nanotıp üzerine buluştu

Cumali Özer
Muhabir
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) “Üniversite Konferansları” programı kapsamında, Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve TÜBA-GEBİP üyesi Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş’ın konuşmacı olarak katıldığı “Kanser Tedavisi İçin Nanotıp” konulu konferansa ev sahipliği yaptı.

NEÜ Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, NEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dadacı'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Doç. Dr. Ertaş, konuşmasında nanoteknoloji ve biyomedikal mühendislik alanındaki güncel çalışmalarını paylaşarak; kanser tedavisinde kullanılan yenilikçi nanomalzemeler, biyogörüntüleme teknikleri ve hedefe yönelik tedavi yaklaşımlarını ele aldı Ayrıca nanotıp ve biyomalzemeler alanında yürütülen araştırmaların sağlık teknolojilerinin geleceğine katkıları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. 

Sunumda manyetik nanoparçacıklar, tümör tedavisine yönelik yeni nesil platformlar ve yenilikçi terapötik sistemler de tanıtıldı. Katılımcılar, laboratuvar araştırmalarından klinik uygulamalara uzanan bilimsel süreç hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

Doç. Dr. Ertaş, yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerle disiplinlerarası araştırmaların önemine dikkat çekti. Bilimsel başarılarıyla öne çıkan Ertaş'ın, 2023 yılında TÜBA-GEBİP, 2023 yılında TÜSEB ve 2024 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödüllerine layık görülmesi de etkinlikte katılımcılarla paylaşıldı. Öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği konferans, bilimsel gelişmelerin paylaşılması açısından verimli bir ortam sundu. Program, katılımcıların yönelttiği sorular ve gerçekleştirilen etkileşimli değerlendirmelerle sona erdi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
