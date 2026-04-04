Bilim insanları NEÜ’de Nanotıp üzerine buluştu

NEÜ Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, NEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dadacı'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Doç. Dr. Ertaş, konuşmasında nanoteknoloji ve biyomedikal mühendislik alanındaki güncel çalışmalarını paylaşarak; kanser tedavisinde kullanılan yenilikçi nanomalzemeler, biyogörüntüleme teknikleri ve hedefe yönelik tedavi yaklaşımlarını ele aldı Ayrıca nanotıp ve biyomalzemeler alanında yürütülen araştırmaların sağlık teknolojilerinin geleceğine katkıları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.
Sunumda manyetik nanoparçacıklar, tümör tedavisine yönelik yeni nesil platformlar ve yenilikçi terapötik sistemler de tanıtıldı. Katılımcılar, laboratuvar araştırmalarından klinik uygulamalara uzanan bilimsel süreç hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.
Doç. Dr. Ertaş, yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerle disiplinlerarası araştırmaların önemine dikkat çekti. Bilimsel başarılarıyla öne çıkan Ertaş'ın, 2023 yılında TÜBA-GEBİP, 2023 yılında TÜSEB ve 2024 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödüllerine layık görülmesi de etkinlikte katılımcılarla paylaşıldı. Öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği konferans, bilimsel gelişmelerin paylaşılması açısından verimli bir ortam sundu. Program, katılımcıların yönelttiği sorular ve gerçekleştirilen etkileşimli değerlendirmelerle sona erdi.
(Cumali Özer)