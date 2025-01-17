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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da konuştu: “Güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız’’

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da konuştu: “Güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız’’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, içerde ve dışarda ele edilen başarılar ile gelecek nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacaklarını dile getirdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kırmızı kart ve ihale yolsuzluğu tepkisi gösterdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AK Parti il ve ilçe kongrelerimiz milletimizin teveccülü ve teşkilatlarımızın coşkusuyla sürüyor. Şubatın ilk haftasında bu süreci tamamlamış olacağız. Yeni bir vitrinle önümüzdeki zorlu döneme hazırlanmaya çalışacağız.

Muhalefetin içler acısı hala bizi asla rehavete sürüklememelidir. 22 yıla aşkın süredir ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler milletimize olan şükranımızın ifadesidir. İçerde ve dışarda elde edeceğimiz büyük başarılar sayesinde bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız.

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Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın insaşıdır. 

KIRMIZI KART

Bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek anlatabilmek mümkün değildir. Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indikleirni sananlara halkın seviyesine inilmez çıkılır diyorum.

İHALE YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI

Siz dahil hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek. 

Yargı mensuplarını baskı altına alarak netice elde edemezsiniz. Sürekli sağa sola saldırmaktan vazgeçin. 

"ÇALIŞMAYI SEVMİYORLAR"

Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret siyasetinin dibini buldular. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığında katliamın sorumlusu olarak İsrail'i değil Hamas'ı suçladılar.

Parti içi iktidar kavgasına kendilerini öylesine kaptırdılar ki dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok. Milletin dertlerine, sıkıntılarına, beklentilerine kafa yormak yerine laf kalabalığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünlü bunlar çalışmayı sevmiyor. 

ENFLASYON MESAJI

Tarihi nitelikte değişimler vuku buluyor. Biz de bunu stratejik bir akıl ve vizyonla başarıyla yönetmeye gayret ediyoruz. Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızda hadisele müdahiliz. Mazlum ve mağdurların yanındayız. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri anbean takip ederken önmeli diğer önceliğimziz hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz.

Enflasyon, hayat pahalılığı dediğimiz illetin anasıdır. Enflasyonu düşürmeyi fiyatlarıdaki dengesiz artışların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız. Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağımız ücret artışları daha etkili hale gelecektir. Çoğu gitti azı kaldı. Milletimizin bize güvenmesini ve biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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