Çumra’da Kırsal Kalkınma Destekleri Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Konya'da, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuru Dönemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Çumra ilçesinde toplantı gerçekleştirildi.
İl genelinde tüm yatırımcılara ulaşmayı hedefleyen bilgilendirme toplantılarında, KKYDP uygulama rehberi, proje konuları ve destek miktarları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.
Toplantıya üreticiler, yatırımcılar ve sivil toplum örgütü temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Program, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Işık ve konu uzmanı personellerin sunumlarıyla başladı. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle toplantı sona erdi.
(Mustafa İlker Şen)