Dünyada sadece Konya’nın bu ilçesinde yetiştiriliyor! Romalılar döneminden beri var

Konya'nın Hadim ilçesi, Türkiye'nin en önemli üzüm yetiştiriciliği merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Üzümler güneş görmeden kurutuluyor!
Romalılar döneminden beri bağcılığın yapıldığı Aladağ Bölgesi, özellikle Gök Üzüm ve Gölge Kurusu ile tanınıyor. Bu üzümler, güneş görmeden kurutulduğu için doğal rengini koruyor ve kendine has aromasıyla büyük ilgi görüyor.
Sadece Hadim'de yetişiyor
Hadim'in sahip olduğu mikro klima iklimi sayesinde, dünyada ve Türkiye'de Gök Üzüm benzeri başka bir üzüm yetiştirilemiyor. Bunun yanı sıra, Ekşikara üzümünden üretilen Hadim Aladağ Pekmezi de kendine has kokusu, doğal yapısı ve eşsiz lezzetiyle ülke genelinde büyük talep görüyor.
Doğa turizmiyle dikkat çekiyor
Üzümün yanı sıra son yıllarda özellikle yayla ve doğa turizmiyle rağbet gören Hadim'de dağcılar, doğaseverler, fotoğraf tutkunları ve doğa sporcuları tarafından Bolat Yaylası, Astra Antik Kenti, Yerköprü Şelalesi, Dülgerler Mağarası, Gürleyen Kanyonu, vb yayla ve diğer mesire alanları yoğun olarak ziyaret ediliyor.
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