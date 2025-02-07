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Ekrem Coşkun’dan “Hodri meydan’’: Tartışmalara son noktayı koydu

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Ekrem Coşkun’dan “Hodri meydan’’: Tartışmalara son noktayı koydu

Etliekmek sektörünün önde gelen isimlerinden Ekrem Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Ekrem Coşkun'dan videolu cavap

Karamercan'ın, 30 farklı işletmeden aldığı numunelere dayanarak pişmiş etliekmeğin 310-320 gram olması gerektiğini ancak hiçbir işletmenin bu standarda uymadığını ifade etmesi üzerine Ekrem Coşkun'dan ise konuya ilişkin videoyla cevap geldi.

" Bizde fazlası olur eksiği olmaz” 

Coşkun, yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan Karamercan herkesi töhmet altında bırakacak bir açıklama yaparak isim vermeden 30 işletmeden numune aldığını pişmiş etliekmeğin standardının 310 - 320 gr olması gerektiğini ve hiçbirinin bu standarda uymadığını söylemiş. Sanırım bizden numune almayı unuttu ya da cesaret edemedi. Hal böyle olunca bu işi onun yerine biz yapalım dedik. Ustalarımıza neden çekim yaptığımızı anlatmadan müşterilere sunacağınız etliekmekleri tartacağız dedik. Ve sonucunu şimdi gururla sizlerle paylaşıyoruz. Sözün özü; etlekmeğin tüm standartlarıyla ilgili " Bizde fazlası olur eksiği olmaz”  Bu arada "Neden bıçakarası yapamıyorlar” sözü de havada kalmasın. Yapıyoruz hatta on numara beş yıldız yapıyoruz ve yiyenlere de afiyet şifa olsun diyoruz.'' İfadelerini kullandı.

 

 

(Mustafa İlker Şen)

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